Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных.

Об этом он сказал в интервью PBS .

Отвечая на вопрос, каким образом и как быстро, по его мнению, может завершиться война в Украине, Эрдоган сказал, что состоится обмен военнопленными, и это станет значительным шагом вперед.

"В Узбекистане я встретился с президентом (РФ Владимиром - Ред.) Путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что сейчас дела идут довольно проблематично. 200 заложников будут обменены по соглашению сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед", - сказал Эрдоган.

Также, отвечая на уточняющий вопрос про завершение войны, Эрдоган заявил, что, по его мнению, после войны все захваченные земли Россией должны вернуться Украине.

"Захваченные земли будут возвращены Украине", - сказал Эрдоган.

Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправдано".

Напомним, ранее генсек ООН призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Также мы писали о том, что недавно в Донецкой области Украины состоялся очередной обмен военнопленными, дмой вернулись 14 украинских солдат.