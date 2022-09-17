Несколько заявлений от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые он сделал по возвращении из Самарканда, передает Anadolu.

1. Эрдоган говорит, что у ведущих мировых держав нет вариантов решения украинского кризиса.

"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", - заявил Эрдоган.

2. Говорит, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию об окончании военной операции на границе с Арменией.

3. Эрдоган заявил, что Турция стремится к членству в Шанхайской организации сотрудничества.

4. Также он сообщил, что договорился с Путиным "с осторожностью" продолжить переговоры по поставкам зерна и удобрений из Украины и РФ.

Ранее Bloomberg писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к еще более тесным финансовым связям с Россией, поскольку он пытается стабилизировать проблемную экономику своей страны в преддверии выборов в следующем году.

Кроме того, недавно Эрдоган публично поддержал Путина в том, что поставки по "зерновому коридору" осуществляются не в беднейшие страны, а в развитые государства. Он заявил, что мировые рынки должны быть открыты для российского зерна и удобрений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.