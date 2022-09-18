Еще один политический скандал на похоронах Елизаветы II. Наследный принц Саудовской Аравии и ее фактический руководитель Мухаммед бин Салман досрочно покидает Лондон после запрета на участие во всех церемониях прощания с королевой Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что само по себе решение пригласить его вызвало в Великобритании скандал. Ведь правозащитники многих стран считали принца организатором убийства журналиста Джамаля Хашогги (это произошло в 2018 году в посольстве Саудовской Аравии в Турции).

Устранение принца из числа участников похорон вызвало удовлетворение невесты Хашогги - Хатидже Ченгиз, которая отметила, что, что приглашение было "пятном на памяти королевы Елизаветы II".

Ранее британцы заявили, что на церемонию прощания с королевой не пригласят представителей России, Мьянмы, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана.

Представители Северной Кореи и Никарагуа приглашены, но лишь на уровне своих послов, а не глав государств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на церемонию уже прибыл президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден.