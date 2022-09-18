Новую статью ВВС посвятили британской королеве Елизавете ІІ, а точнее - ее дереву.

Дерево справа от церкви в небольшом городке Наро Мору в центре Кении Елизавета ІІ, будучи принцессой, посадила в феврале 1952 года, больше 70 лет назад.

Всего через несколько дней после этого она там же в Кении узнает, что ее отец скончался и что королева Великобритании теперь она.

Сегодня в этой церкви прошла торжественная служба ее памяти.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, в Британии пройдут похороны королевы Елизаветы II. Королеву похоронят рядом со своим мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филипом в Виндзоре. После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья.

После процессии гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзор, где в часовне Святого Георгия пройдет заупокойная служба. На ней будут присутствовать около 800 людей. Позже вечером семья Елизаветы II примет участие в частной церемонии погребения.

Королем Великобритании официально провозглашен принц Чарльз. После восхождения на трон короля Великобритании новый монарх вышел к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце с Библией в руках и произнес клятву на верность королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.