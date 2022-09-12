Букингемский дворец пригласил на церемонию похорон королевы Елизаветы II только президента США Джо Байдена и его супругу, не предложив американскому лидеру приехать с делегацией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По данным источника CNN, дворец направил приглашение "только президенту и первой леди", тогда как в прошлом президенты США могли посещать государственные похороны с делегацией - к примеру, как это было во время похорон бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы (1918-2013).

Кроме того, британское Министерство иностранных дел посетовало, что Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что присутствие на похоронах более двух представителей от каждой страны не представляется возможным. Отмечается, что на церемонию похорон от каждой страны приглашены только главы государств со своими супругами или партнерами.

Глав государств попросили прибывать в Великобританию коммерческими рейсами, а не на вертолетах. Также их предупредили о невозможности использовать собственные государственные автомобили - к месту похорон они будут доставлены на автобусе.

Напомним, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению.

Кроме того, сегодня, 12 сентября, в Великобритании проходит процедура прощания с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы уже прибыл в шотландский Эдинбург.