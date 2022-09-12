В Великобритании проходит процедура прощания с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы прибыл в шотландский Эдинбург.

Об этом сообщает Bild.

Во время процессии протестующий начал выкрикивать оскорбления. Его быстро выдернули из толпы. Стоящие вокруг люди стали заглушать его крики скандированием гимна "God save the King" (Боже, храни Короля").

Напомним, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению.

Известно, что о смерти Елизаветы II официально уведомили королевских пчел, которые живут в Букингемском дворце.

Также "Страна" сообщала, что в Великобритании наркодилеры предлагают кокаин и кетамин по сниженным ценам в память о королеве Елизавете II.

В США наркодилеры тоже решили отдать дань памяти, поэтому поместили портрет британской королевы на упаковку с запрещенными веществами.

Ранее мы подробно рассказывали, где ликовали после смерти Елизаветы II.