В понедельник, 19 сентября, в Британии пройдут похороны королевы Елизаветы II.

На церемонию уже прибыл президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден.

При этом Байден привез за собой персональный автомобильный кортеж (вопреки рекомендациям британской стороны).

Королеву похоронят рядом со своим мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филипом в Виндзоре. После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI во время службы. На государственных похоронах будут присутствовать более 2 тысяч официальных гостей, в том числе мировых лидеров. Церемония прощания с Елизаветой II завершится последним постом военных, двухминутным молчанием и исполнением песни личным волынщиком королевы.

Перед государственными похоронами гроб с телом монархини будет доставлен в Вестминстерское аббатство на государственном лафете. После службы состоится длинная процессия от Вестминстерского аббатства до Веллингтонской арки. Во время нее новоиспеченный король Великобритании Карл III будет идти впереди всех членов королевской семьи, идущих за лафетом.

После процессии гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзор, где в часовне Святого Георгия пройдет заупокойная служба. На ней будут присутствовать около 800 людей. Позже вечером семья Елизаветы II примет участие в частной церемонии погребения.

Напомним, после смерти Елизаветы II новым королем Великобритании был официально провозглашен принц Чарльз. Монарх произнес клятву на верность королевству и выступил с первым обращением к нации, которую практически полностью посвятил своей матери.

Он заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным и отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.

Кроме того, ранее Daily Star сообщил, что очередь желающих проститься с королевой Великобритании была организована отвратительно, власти Лондона полностью провалили организацию этого процесса.

Один из скорбящих поделился своими впечатлениями от стояния в длинной очереди людей, ожидающих своей очереди увидеть покойную королеву. Ждать ему пришлось 9 часов. В итоге у него возникло впечатление, что со скорбящими "обращались как с животными": несколько человек были опрокинуты в давке, случаи обмороков происходили чуть ли не каждые 5 минут.