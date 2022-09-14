Гроб с телом Елизаветы II покидает Букингемский дворец.

Об этом сообщило издание ВВС.

После этого траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II проследовала из Букингемского дворца в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание.

"Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра", - пишет издание.

В ВВС также отмечают, что во время прохождения мимо лондонского Кенотафа, на Уайтхолле, памятника воинам погибших во время Первой мировой и в более поздних конфликтах, участники процессии отдали честь или низко склонили головы. Сама королева ежегодно принимала участие в ноябрьских церемониях поминовения у Кенотафа.

Затем процессия прошла по центру политической жизни Великобритании, улице Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, и далее - к зданию парламента.

Напомним, ранее мы рассказывали, что гроб с телом Елизаветы II прибыл в Лондон, у Букингемского дворца собрались тысячи людей.