Король Великобритании Карл III, вступивший на престол 10 сентября, не будет платить 40%-ный налог на полученное от королевы Елизаветы II наследство.

Об этом пишет Guardian.

По данным издания, поправка о передаче имущества "от суверена к суверену" без уплаты налога была согласована еще в 1993 году, когда королева приближалась к своему 70-летию. При этом британские законы предусматривают общий порядок, согласно которому любой гражданин страны должен платить налог в 40% с имущества стоимостью более 325 тысяч фунтов стерлингов (около 375 тысяч долларов).

При этом новый король продолжит, как и его мать, на добровольной основе платить подоходный налог.

Guardian отмечает, что имущество королевской семьи оценивается в 15,2 миллиардов фунтов стерлингов. В этой цифре учитываются не только собственно денежные средства, но и материальные ценности: королевские архивы и коллекция картин.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 сентября Карл III был провозглашен королем на Британской антарктической территории.

Между тем в Лондон прибыл гроб с телом Елизаветы II, у Букингемского дворца собрались тысячи людей, чтобы встретить кортеж с гробом.