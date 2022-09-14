Карл III провозглашен королем на Британской антарктической территории, на которую Лондон претендует уже более 100 лет, хотя официального местного правительства там нет.

Об этом сообщают британские медиа.

Церемония провозглашения прошла в столице Британской антарктической территории Ротере.

Британская антарктическая территория - заморская территория Великобритании. В настоящее время этот сектор Антарктики включает Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды, расположенные южнее.

Чарльз был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании, а также еще 14 независимых государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Церемония объявления нового короля проходила в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.