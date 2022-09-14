Карл III провозглашен королем на Британской антарктической территории, где нет правительства
Карл III провозглашен королем на Британской антарктической территории, на которую Лондон претендует уже более 100 лет, хотя официального местного правительства там нет.
Об этом сообщают британские медиа.
Церемония провозглашения прошла в столице Британской антарктической территории Ротере.
Британская антарктическая территория - заморская территория Великобритании. В настоящее время этот сектор Антарктики включает Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды, расположенные южнее.
Чарльз был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании, а также еще 14 независимых государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.
Церемония объявления нового короля проходила в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.