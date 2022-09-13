Катафалк с гробом королевы Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец в центре Лондона.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что во дворце гроб встречали новый король Карл III, его сыновья, принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи.

Тысячи людей выстроились на всем протяжении пути в 22 км от военной базы Нортхолт, куда гроб доставили самолетом, до Букингемского дворца, пишет ВВС.

Официальная церемония прощания с королевой начнется во второй половине дня 14 сентября и продлится до начала дня похорон, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Очередь из людей, желающих проститься с королевой, начала формироваться более чем за сутки до начала церемонии. По данным издания, власти страны предупреждали, что прежде чем попасть к гробу, людям придется ждать по несколько часов.

Во дворец гроб с королевой внесли на своих плечах военнослужащие из гренадерского гвардейского полка, которым по традиции командует британский монарх. Гвардейцы Колдстримского полка отдали честь покойной королеве.

Ночь на среду тело королевы будет находиться в одном из парадных залов Букингемского дворца, где с ней смогут проститься ближайшие члены королевской семьи, придворные и персонал резиденции. В среду гроб будет перевезен в Вестминстерский дворец на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей.

Напомним, вчера мы рассказывали, как в Шотландии прощались с телом королевы Елизаветы II.