Новый король Британии Карл III был раздосадован из-за потекшей ручки. Это произошло во время подписания книги в официальной резиденции в Северной Ирландии замке Хиллсборо.

Также Карл ошибся с датой:

"Сегодня 12 сентября?", - задает он вопрос на видео.

Ему подсказывают, что "13-е".

"О боже, я написал не ту дату", - заявил король.

"О боже, ненавижу это. Только посмотрите, ручка потекла. Ненавижу эту вонючую ручку", - сказал Карл III.

Ранее посол Британии в Украине ответила на вопрос, как правильно называть нового короля - Чарльз или Карл.

Как писала "Страна", 19 сентября состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, а день похорон будет объявлен выходным.

Напомним, после смерти Елизаветы II новым королем Великобритании был официально провозглашен принц Чарльз. Монарх произнес клятву на верность королевству и выступил с первым обращением к нации, которую практически полностью посвятил своей матери.

Он заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным и отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.