Во время похорон королевы Британии кинотеатры, которые будут транслировать церемонию, уберут из продажи попкорн, сообщает Sky News.

Сотрудники британских кинотеатров не будут продавать зрителям напитки и закуски.

Напомним, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, а день похорон будет объявлен выходным.

Кроме того, в Британии дилеры снизили цены на наркотики в память о королеве Елизавете II.

Королем Великобритании официально провозглашен принц Чарльз. После восхождения на трон короля Великобритании новый монарх вышел к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце с Библией в руках и произнес клятву на верность королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Ранее новый король Великобритании и сын Елизаветы II выступил с первым обращением к нации, которую практически полностью посвятил своей матери. Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным и отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.