Похороны Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах. Попкорн на время церемонии исчезнет из продажи
Во время похорон королевы Британии кинотеатры, которые будут транслировать церемонию, уберут из продажи попкорн, сообщает Sky News.
Сотрудники британских кинотеатров не будут продавать зрителям напитки и закуски.
Напомним, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, а день похорон будет объявлен выходным.
Кроме того, в Британии дилеры снизили цены на наркотики в память о королеве Елизавете II.
Королем Великобритании официально провозглашен принц Чарльз. После восхождения на трон короля Великобритании новый монарх вышел к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце с Библией в руках и произнес клятву на верность королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Ранее новый король Великобритании и сын Елизаветы II выступил с первым обращением к нации, которую практически полностью посвятил своей матери. Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным и отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.