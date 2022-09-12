В Киеве предлагают установить памятник британской королеве Елизавете II, которая умерла на 97-м году 8 сентября.

Соответствующая петиция появилась в приложении "Киев Цифровой".

Автор петиции предлагает установить памятник британской королеве на месте памятника красному командиру Николаю Щорсу.

Петицию подписали 600 человек - то есть, 10% от необходимого числа. Сбор подписей продолжится еще два месяца.

На престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца короля Георга VI. Она была самым долго сидевшим на троне и старейшим монархом в британской истории. Она правила 70 лет.

Новым королем стал ее 73-летний сын принц Чарльз III, он уже официально провозглашен королем.

Также сообщалось, что похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира.

В отдельном материале мы рассказывали, что стало причиной смерти королевы.

Кроме того, разбирались, что ждет Британию после смерти королевы.