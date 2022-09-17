Очередь желающих проститься с королевой Великобритании была организована отвратительно, власти Лондона полностью провалили организацию этого процесса.

Об этом пишет Daily Star.

Один из скорбящих поделился своими впечатлениями от стояния в длинной очереди людей, ожидающих своей очереди увидеть покойную королеву. Ждать ему пришлось 9 часов. В итоге у него возникло впечатление, что со скорбящими "обращались как с животными": несколько человек были опрокинуты в давке, случаи обмороков происходили чуть ли не каждые 5 минут.

Другой человек из очереди рассказал, что атмосфера в ней была "веселой", пока те, кто стоял в очереди, не достигли Садов Виктории. Здесь проходили проверки безопасности в стиле аэропорта - и патрульные добровольцы-скауты якобы конфисковали всю жидкость, оставив скорбящих без воды. А заодно - и без туалетов, которые никто не догадался здесь устроить.

"Это было абсолютно нелепо. Я думал, что в какой-то момент начнется бунт. Мы ждали несколько часов без еды и воды. То, как с нами обращались, было просто чудовищно", - подводит резюме собеседник Daily Star.

Как писала "Страна", 19 сентября состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, а день похорон будет объявлен выходным.

Напомним, после смерти Елизаветы II новым королем Великобритании был официально провозглашен принц Чарльз. Монарх произнес клятву на верность королевству и выступил с первым обращением к нации, которую практически полностью посвятил своей матери.

Он заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным и отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.