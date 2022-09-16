В Днепре планируют переименовать улицу имени российского композитора Михаила Глинки в честь королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщили в дополненном проекте решения Днепровского горсовета по переименованию топонимов.

Таким образом, власти планируют избавиться от прошлого, связанного с Россией.

"Городской совет решил: переименовать топонимы города Днепра, названия которых связаны с государством-агрессором. Главному архитектурно-планировочному управлению департамента по работе с активами Днепровского городского совета внести необходимые изменения в градостроительный кадастр, геофонды и Адресный план города", – говорится в документе.

Теперь, чтобы проект решения вступил в силу, за него должны проголосовать депутаты горсовета Днепра, а мэр города - подписать документ.

Ранее мы писали, что с карты Винницы уберут десятки названий улиц и площадей, связанных с СССР и Россией.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.