Киевсовет 8 сентября при участии мэра Виталия Кличко поддержал переименование нескольких улиц.

Теперь улица Маршала Тимошенко будет называться именем Левко Лукьяненко. Проспект Героев Сталинграда – проспектом Владимира Ивасюка. Минский проспект – Литовским проспектом.

Как писала "Страна", ранее стало известно, что Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе столицы в улицу имени Романа Ратушного.

Кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, о чем сообщил Кличко. По его данным, Московскую улицу в центре города переименовали в улицу Князей Острожских.

Напомним, на прошлом заседании в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков. Так, улица Генерала Жмаченко стала Князя Романа Мстиславича, улица Маршала Малиновского – Героев полка "Азов", площадь Тульская – Героев УПА, улица Бударина – Украинского возрождения, улица Карла Маркса – Гуцульской, улица Питерская – Лондонской.