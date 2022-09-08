Киевсовет 8 сентября поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе столицы в улицу имени Романа Ратушного.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, Роман Ратушный - "молодой киевлянин, общественный активист, герой-защитник Украины", погибший на востоке нашего государства в июне этого года.

"Роман отправился защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров. И то, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина – большая потеря для Киева и всей страны. Потому что именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины. Сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело защиты зеленых зон Киева", - написал Кличко.

Кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил Кличко.

По его данным, Московскую улицу в центре города переименовали в улицу Князей Острожских.

Напомним, прошлое заседание, в конце августа, Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков.

Ранее власти Киева разъяснили, нужно ли менять документы жителям переименованных улиц и что делать юрлицам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

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