С карты Винницы хотят убрать названия, связанные с СССР и Россией. В городе проведен опрос, согласно которому планируют переименовать улицы, названные в честь советского партизана Сидора Ковпака, драматургов Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, а также чуть более десяти других улиц.

Об этом сообщает сайт горсовета.

"В Виннице обнародовали результаты электронного голосования о переименовании улиц, переулков, тупиков, площадей и т.д., названия которых ассоциируются с российским колониальным наследием. В общей сложности было получено 8 623 голоса. Винничане выбирали названия для 38 топонимов из вариантов, рекомендованных экспертами и поступившими путем коллективных и индивидуальных обращений жителей общины. Итоги голосования рассмотрели 13 сентября на очередном заседании совета по истории, культурному наследию и топонимике", - сказано в сообщении.

Горожане делали свой выбор в течение 10 дней – с 30 августа по 9 сентября.

"Основу корректировок предыдущих рекомендаций совета составляют обращения жителей улиц о почитании погибших героев российско-украинской войны. Так, уже в конце сентября в городской топонимике могут появиться следующие имена: Дмитрия Белоконя (ныне улица и переулок Баженова), Анатолия Черныша (ныне улица Ковпака) Владимира Даценко (ныне улица и проезд Немировича-Даченко), Алексея Зиновьева (ныне улица Новикова), Павла Корнелюка (ныне улица и проезд Станиславского), Александра Божко (ныне переулок Станиславского)", – сказал директор Музея Винницы Александр Федоришен.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как идут переименования улиц в Украине.

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