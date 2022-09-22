Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военнопленных обменяли на Виктора Медведчука.

"Мы были готовы обменять его на хотя бы одного защитника "Азовстали", а получилось вот сколько людей вернуть", - сказал Зеленский.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к президенту.

Также Владимир Зеленский заявил, что пять командиров "Азова" будут оставаться в Турции до конца войны.

"Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины опубликовал видео по освобождению украинских военнопленных.

Напомним, в среду, 21 сентября, из плена освободили 215 украинских военных, из которых 108 бойцов "Азова". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".