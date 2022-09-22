В России впервые официально прокомментировали обмен пленными, который произошел этой ночью.

Там заявляют, что в РФ вернулись 55 человек. Эта цифра совпадает с заявленной ранее украинской стороной (ранее российские военкоры сообщали, якобы России отдадут кроме 55 пленных еще 30).

Там сообщают, что среди пленных - военнослужащие ВС РФ, а также "ЛДНР".

По заявлению российской стороны, им "в плену грозила смертельная опасность".

Напомним, украинская сторона заявляла, что эти 55 пленных не имеют интереса для Украины.

Напомним, вечером 21 сентября поступили известия об освобождении из российского плена украинцев и иностранцев, воевавших за Украину.

Сразу 215 украинских военных освобождены из российского плена, сообщил Андрей Ермак. Из них 108 бойцов "Азова".

"Страна" собрала все, что известно по этому поводу, в одном материале.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".