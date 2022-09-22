В рамках обмена пленными в Украину вернулся сотрудник СБУ. Ранее он работал в Мариуполе и занимался противодействием "ДНР".

Об этом сообщили в СБУ.

Когда началось российское вторжение, "занимался вскрытием агентурных сетей, выявлял корректировщиков огня и предателей".

Благодаря его работе СБУ "получала важную информацию от захваченных в плен оккупантов", сообщили в спецслужбе.

"Сегодня мы вернули сотрудника Службы безопасности Украины, который до последней минуты бок о бок с "Редисом" защищал "Азовсталь". Перед тем как попасть во враждебный плен, он успел с соблюдением требований конспирации передать нам свои шевроны. Для меня большая честь: лично вернуть эти шевроны, как символ вашего возвращения в команду Службы безопасности", – поздравил военного и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Кроме этого, среди защитников "Азовстали" были и другие сотрудники СБУ. Так, после удара бункерной бомбы по одному из бункеров завода пропали без вести Василий Богач и Александр Супрунов, бывший боец ЦСО "А" СБУ в Донецкой области.

Ранее и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных. Он сказал, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Также Малюк сказал, что сам Медведчук дал своё согласие на обмен.

Также "Страна" собрала все, что известно по поводу обмена пленными на данный момент, в одном материале.

Напомним, война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".