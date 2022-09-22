"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что это он подписал "указ" об обмене военнопленными. По его словам, пятеро из 55 переданных России военных - с Донбасса. Это четверо дончан и один луганчанин.

Также Пушилин объяснил, зачем обменяли Медведчука.

"Только на моих глазах, при участии Виктора Медведчука были освобождены тысячи ребят", - сказал "глава ДНР".

Украине отдали 215 человек. Пушилин заявил, что "часть из них - военные преступники".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отправку Медведчука в РФ в рамках обмена.

"Страна" рассказывала подробности от Владимира Зеленского и Андрея Ермака, как украинских военных обменяли на Виктора Медведчука.

Всего же были освобождены сразу 215 украинских военных, в том числе 108 бойцов "Азова".

А в Россию вернулись 55 военных ВС РФ и "ЛДНР", они уже приземлились на аэродроме Московской области.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".