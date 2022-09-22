Пушилин объяснил, зачем Виктора Медведчука обменяли на украинских военных
"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что это он подписал "указ" об обмене военнопленными. По его словам, пятеро из 55 переданных России военных - с Донбасса. Это четверо дончан и один луганчанин.
Также Пушилин объяснил, зачем обменяли Медведчука.
"Только на моих глазах, при участии Виктора Медведчука были освобождены тысячи ребят", - сказал "глава ДНР".
Украине отдали 215 человек. Пушилин заявил, что "часть из них - военные преступники".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отправку Медведчука в РФ в рамках обмена.
"Страна" рассказывала подробности от Владимира Зеленского и Андрея Ермака, как украинских военных обменяли на Виктора Медведчука.
Всего же были освобождены сразу 215 украинских военных, в том числе 108 бойцов "Азова".
А в Россию вернулись 55 военных ВС РФ и "ЛДНР", они уже приземлились на аэродроме Московской области.
Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".