Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об отправке в Россию Виктора Медведчука в рамках обмена.

Об этом сообщают российские СМИ.

Песков заявил, что не комментирует информацию об обмене военнопленными, потому что у него нет таких полномочий.

Отметим, что ранее Песков ситуацию с Медведчуком комментировать себе позволял.

В конце мая Песков заявлял, что обменять Медведчука на украинских военных с "Азовстали" невозможно.

"Вряд ли об этом можно говорить, это разные категории", - говорил тогда Песков.

Ранее и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных. Он сказал, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Также Малюк заявил, что сам Медведчук дал своё согласие на обмен.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о новом обмене пленными с Россией.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".