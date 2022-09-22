В России показали первое видео с прибытием в РФ российских военных, освобожденных в ходе ночного обмена пленными.

На видео - аэродром Чкаловский в Московской области.

Ранее в России впервые официально прокомментировали обмен пленными. В Минобороны РФ сообщили, что вернулись 55 военных ВС РФ и "ЛДНР". Украинская сторона заявляла, что эти 55 пленных не имеют интереса для Украины.

Напомним, вечером 21 сентября поступили известия об освобождении из российского плена украинцев и иностранцев, воевавших за Украину.

Сразу 215 украинских военных освобождены из российского плена, сообщил Андрей Ермак. Из них 108 бойцов "Азова".

"Страна" подробно рассказывала, что известно по поводу обмена пленными 21 сентября.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".