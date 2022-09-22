Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Сообщается, что в заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

глава Офиса президента Андрей Ермак,

секретарь СНБО Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,

командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением РФ мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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