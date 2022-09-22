Зеленский провел первое заседание ставки после обмена пленными. На нем рассмотрели ситуацию на фронтах
Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает сайт президента Украины.
Сообщается, что в заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников,
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- глава Офиса президента Андрей Ермак,
- секретарь СНБО Алексей Данилов.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:
- командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,
- командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
- командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.
Члены ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.
Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением РФ мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на территориях Украины.
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Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
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