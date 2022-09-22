Зеленский провел заседание. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Сообщается, что в заседании приняли участие:

  • министр обороны Алексей Резников,
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • глава Офиса президента Андрей Ермак,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

  • командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,
  • командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
  • командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением РФ мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи". 

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