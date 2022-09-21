Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал в Верховный суд иск против президента Владимира Зеленского с требованиями отменить против него санкции СНБО.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Азаров просит признать противоправным и недействительным и отменить указ президента Владимира Зеленского от 9 апреля 2021 года, которым эти санкции были введены.

В частности, речь идет о таких санкциях:

блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; вывоз из Украины валютных ценностей; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; лишение государственных наград Украины; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства; другие санкции, отвечающие принципам их применения (лишение воинских званий и специальных званий).

Такой же иск бывший премьер Украины подал в Окружной административный суд Киева.

Иск Николая Азарова Верховный суд рассмотрит 17 октября.

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований получило добро на заочное следствие по Николаю Азарову за подписание "Харьковских соглашений".

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Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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