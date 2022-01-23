Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает "чушью и бредом" утверждения МИД Великобритании, что российские власти якобы поддерживают с ним контакты и намерены ввести его в состав "оккупационного правительства Мураева".

Об этом Николай Азаров сообщил изданию ТАСС в воскресенье, 23 января.

"Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили", - заявил Азаров корреспонденту издания.

Напомним, что Министерство иностранных дел Великобритании в субботу, 23 января, объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого на Запале "вторжения в Украину".

Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России - в том числе, Николай Азаров.

После этого в США вслед за Британией также заявили о создании Россией "оккупационного правительства Украины".

В Москве сразу же опровергли заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Кроме того, отверг обвинения британцев и сам Евгений Мураев.

Также мы писали, что Великобритания не собирается отправлять войска в Украину в случае вторжения России.