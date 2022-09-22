Известный французский актер Ален Делон проведет интервью с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Интервью покажут на французском телеканале TV5 в 13:30 в пятницу.

Это будет первое публичное появление 86-летнего актера в эфире за год. Последние 10 лет артист находился на пенсии.

На этой неделе актер уже выразил поддержку Украине в войне против России, пишут французские СМИ.

Ранее Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что не верит России, когда она говорит о переговорах, так как параллельно она объявляет мобилизацию и проводит "референдумы". Также Зеленский предложил ООН пять пунктов "формулы мира", только на основе которых, по его словам, может быть закончена война в Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".