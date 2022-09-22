Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН.

Он заявил, что не верит России, когда она говорит о переговорах, так как параллельно она объявляет мобилизацию и проводит «референдумы».

Также Зеленский предложил ООН пять пунктов "формулы мира", только на основе которых, по его словам, может быть закончена война в Украине.

По словам президента Украины, первый пункт - наказание за нарушение границ.

Способами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение его права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан трибунал для наказания виновных в войне.

Второй пункт формулы мира, по словам Зеленского, - защита жизни. Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан.

Третьим пунктом он назвал восстановление безопасности и территориальной целостности. По словам украинского президента, речь идет, в том числе, о продовольственной и ядерной безопасности.

Четвертый пункт - гарантии безопасности, сказал Зеленский. Он убежден, что каждое государство имеет право на них, и не только большое.

Пятый пункт формулы мира, по словам Зеленского, - решимость защищаться и решимость помогать.

"Чего нет в нашей формуле - нейтральности", - добавил Зеленский, сказав, что нейтральность - это безразличие.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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