Зеленский выступил на Генассамблее ООН и заявил, что не верит России
Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН.
Он заявил, что не верит России, когда она говорит о переговорах, так как параллельно она объявляет мобилизацию и проводит «референдумы».
Также Зеленский предложил ООН пять пунктов "формулы мира", только на основе которых, по его словам, может быть закончена война в Украине.
По словам президента Украины, первый пункт - наказание за нарушение границ.
Способами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение его права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан трибунал для наказания виновных в войне.
Второй пункт формулы мира, по словам Зеленского, - защита жизни. Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан.
Третьим пунктом он назвал восстановление безопасности и территориальной целостности. По словам украинского президента, речь идет, в том числе, о продовольственной и ядерной безопасности.
Четвертый пункт - гарантии безопасности, сказал Зеленский. Он убежден, что каждое государство имеет право на них, и не только большое.
Пятый пункт формулы мира, по словам Зеленского, - решимость защищаться и решимость помогать.
"Чего нет в нашей формуле - нейтральности", - добавил Зеленский, сказав, что нейтральность - это безразличие.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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