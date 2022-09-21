Сотрудники Белого дома вносят правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на Генеральной ассамблее ООН. Причина этого - заявления президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Об этом пишет корреспондент Politico.

"Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные правки. В связи со сделанным Путиным заявлением", - сообщает корреспондент издания Politico.

Выступление Байдена на генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября. Уже сообщалось о том, что американский президент не будет выступать с предложениями исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.