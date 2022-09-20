Президент США Джо Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сообщил он на брифинге Белого дома.

На вопрос, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена СБ ООН, Салливан ответил отрицательно: "Это не то, о чем он собирается говорить завтра".

Также он подтвердил заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США никогда не признают готовящиеся на украинских территориях "референдумов" по их присоединению к РФ.

Байден отправляется во вторник в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Его выступление с трибуны организации запланировано на среду.

Еще в апреле в администрации США заявили, что не видят возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.

Это произошло после того, как Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН и во время своей речи обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил либо исключить РФ из организации, либо распустить ООН.