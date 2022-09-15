Евросоюз исключил из санкционного списка умершего основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает "Официальный журнал Евросоюза".

Согласно постановлению Совета ЕС, помимо Жириновского из списка исключены бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева.

Напомним, вчера ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции Евросоюза против "лиц, ответственных за подрыв или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Под индивидуальными санкциями ЕС находятся 1206 физлиц и 108 юрлиц, обвиняемых в участии в агрессии РФ против Украины. Они сталкиваются с ограничениями на путешествия, заморозкой активов и запретом открывать счета в европейских финансовых учреждениях.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о Жириновском и о причинах его смерти. Он впал в кому после того, как в феврале заболел коронавирусом. Затем боролся с последствиями. С тех пор неоднократно появлялись слухи о его смерти, но его окружение каждый раз их опровергало. Умер российский политик 6 августа.