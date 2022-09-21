Президент США Джо Байден предложил расширить количество постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.

Об этом он заявил на Генеральной ассамблее организации.

По его словам, постоянные места нужно выделить для африканских государств и Латинской Америки, а также для "стран, которые мы давно поддерживаем".

Также, комментируя войну в Украине, Байден сказал, что Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН.

При этом, по его словам, США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Белого дома вносят правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на Генеральной ассамблее ООН. Причина этого - заявления президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.