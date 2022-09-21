Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН сегодня около 00:00 по киевскому времени.

Об этом "Стране" сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Это будет не выступление, а записанное видеообращение. В нем будут озвучены предложения по разрешению текущей ситуации и недопущению подобного в будущем", - сказал Никифоров.

Напомним, Генассамблея ООН разрешила Зеленскому прислать записанное видеообращение.

Также мы писали о том, что Зеленский впервые прокомментировал объявленную Путиным частичную мобилизацию.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".