Главой военной администрации Херсона стала Галина Луговая. Ее своим распоряжением назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Информация об этом появилась на сайте президента.

Луговая ранее была секретарем Херсонского горсовета, а после задержания в июне россиянами городского головы Херсона Игоря Колыхаева, стала исполнять его обязанности.

До 2015 года Луговая возглавляла одну из местных школ. Тогда на местных выборах была избрана депутатом Херсонского горсовета 7-го созыва.

В 2020-м выбиралась второй раз после чего стала секретарем городского совета.

Отметим, что россияне до сих пор держат в плену мэра Херсона Игоря Колыхаева. Он может находиться в местном приемнике-распределителе для детей, вместе с другими херсонцами.

Ранее советница мэра Херсона Игоря Колыхаева Галина Ляшевская рассказала подробности ареста градоначальника. По ее словам, это произошло, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

По ее словам, россияне изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. А после обыска его посадили в автобус с буквой "Z" и увезли.

Советница Колыхаева считает, что его арест связан с отказом сотрудничать с назначенными РФ "властями". По ее словам, несколько дней назад мэр Херсона получил письмо от "новоназначенного" "мэра", где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл на встречу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".