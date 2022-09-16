Генеральная ассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на ее заседании посредством записанного видеообращения.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, решение принято 101 голосом "за", еще 7 представителей организации проголосовали "против", 19 — воздержались.

Напомним, ранее 14 сентября мы писали, что Россия выступает против предложения дать Владимиру Зеленскому прислать записанное обращение на Генассамблею ООН. Об этом заявлял постпред РФ в ООН Небензя. Он утверждал, что виртуальное выступление – это нарушение правил ООН.

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