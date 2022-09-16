Генассамблея ООН разрешила Зеленскому прислать записанное видеообращение
Генеральная ассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на ее заседании посредством записанного видеообращения.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, решение принято 101 голосом "за", еще 7 представителей организации проголосовали "против", 19 — воздержались.
Напомним, ранее 14 сентября мы писали, что Россия выступает против предложения дать Владимиру Зеленскому прислать записанное обращение на Генассамблею ООН. Об этом заявлял постпред РФ в ООН Небензя. Он утверждал, что виртуальное выступление – это нарушение правил ООН.
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