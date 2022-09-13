В колонии в Еленевке (подконтрольная "ДНР" территория), где находятся пленные украинские военные из Мариуполя, улучшили условия накануне возможного визита миссии ООН.

Об этом заявил в интервью "Суспильному" представитель ГУР Андрей Юсов.

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", - сказал Юсов.

Напомним, 29 июля российские СМИ сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. В "ДНР" заявили о 53 погибших. В Минобороны РФ обвинили ВСУ в ударе по колонии. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

После трагедии сообщалось, что в украинском отделении Красного Креста заявили, что РФ не допустила его экспертов в колонию Еленовки. В то же время Минобороны России утверждало, что "официально пригласило" экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста участвовать в расследовании гибели военнопленных в Еленовке.