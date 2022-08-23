Организация Объединенных Наций (ООН) создала группу по расследованию взрывов в СИЗО в Еленовке, но эта группа не может начать работу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Несмотря на то, что Россия и Украина запрашивают независимое расследование, ООН считает, что ситуация вокруг тюрьмы небезопасна для доступа без надлежащих гарантий", – пишет издание.

Также сообщается, что Дюжаррик объявил о других членах команды.

К ветерану в отставке генерал-лейтенанту полиции из Бразилии Карлушу душ Сантушу Крусу, который возглавил группу, присоединились дипломат из Исландии и сотрудник полиции из Нигера.

Ранее мы писали, что в украинском отделении Красного Креста заявили, что РФ не допустила его экспертов в колонию Еленовки. В то же время Минобороны России утверждало, что "официально пригласило" экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста участвовать в расследовании гибели военнопленных в Еленовке.

Напомним, 29 июля российские СМИ сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. В "ДНР" заявили о 53 погибших. В Минобороны РФ обвинили ВСУ в ударе по колонии. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.