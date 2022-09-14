Россия выступает против предложения дать Владимиру Зеленскому прислать записанное обращение на Генассамблею ООН.

Об этом заявил постпред РФ в ООН Небензя, сообщают российские СМИ.

Небезня утверждает, что виртуальное выступление – это нарушение правил ООН.

Напомним, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу 13 сентября в Нью-Йорке. Общие дебаты должны состоятся 20-24 и 26 сентября. Ожидается, что 21 сентября на Генассамблее ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день выступит президент США Джо Байден. А Россию 24 сентября представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В начале сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил Гутерришу письмо, в котором отметил, что "никто из 56 российских представителей основной" российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, "не получил визу на въезд в Соединенные Штаты", где располагается штаб-квартира организации.

После этого в ООН заявили, что США должны выдать визы делегации из России для участия в Генассамблее.

А на днях появилась информация, что Лаврову и членам делегации РФ выдали американские визы для участия в Генассамблее ООН.