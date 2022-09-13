Во вторник, 13 сентября, главе МИД РФ Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали американские визы для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает МИД России.

"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта история тянется уже неделю. 6 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратился к США с призывом "максимально ускориться с выдачей виз для членов делегации РФ".

Напомним, что 21 сентября Генассамблея ООН проведет очередную сессию в Нью-Йорке. Также "Страна" писала, что на ней выступят Зеленский, Байден и Лавров.

Как сообщала "Страна", Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины. Украина потребует от РФ в качестве репараций не менее 300 млрд долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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