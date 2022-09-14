Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил возможное продление "зерновой сделки".

Также Гутерриш сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС и поездку группы ООН по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

Обсуждалась также зерновая сделка. Генсек ООН заявил, что намерен продолжить обсуждение с Россией вопроса о продлении зерновой сделки, в том числе в ходе Генассамблеи ООН.

"В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю", - сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы обсуждали работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет", - сказал он.

Ранее в России начали намекать, что зерновая сделка, по которой судна вывозят зерно из украинских портов, может быть пересмотрена. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерновая сделка, срок действия которой истекает в ноябре, может быть пересмотрена.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин снова высказался о "зерновом коридоре", повторив свои заявления о том, что украинское зерно, вопреки обещаниям, почти не идёт в беднейшие страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.