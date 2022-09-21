Госдума России приняла обращение к Генассамблее ООН и Европарламенту "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Депутаты Госдумы обращаются к Генассамблее ООН и Европарламенту с просьбой осудить действия США и НАТО по Украине", - заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Отметим, Слуцкий также является членом переговорной группы с Украиной.

Сегодня он заявил, что после "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий, мирные переговоры с Украиной более невозможны.

Напомним, тем временем государства ЕС обсуждают выделение шестого транша военной помощи Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".