Государства ЕС в настоящее время обсуждают выделение нового, шестого по счету, транша военной помощи Украине, сообщил представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

"Как ранее заявлял Боррель (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель - Ред.), он предложит новый, шестой транш. Сейчас этот вопрос обсуждается на переговорах между государствами-членами, они должны согласовать это. Но мы уже заявили политическую позицию, свидетельствующую о готовности продолжать поддержку Украины, в том числе в военной сфере", - сказал Стано.

До настоящего времени ЕС согласовал уже пять траншей военной помощи Украине на общую сумму 2,5 миллиарда евро.

Ранее Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро помощи Украине.

Напомним, в августе Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро. Тогда 5 млрд решили дать Украине в качестве кредитов, а 3 млрд - как безвозвратные гранты.

Как писала "Страна", глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой". "Сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение", - заявила она.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".