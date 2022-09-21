Еврокомиссия намерена разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, как сообщается, Польша и страны Балтии раскритиковали обновленный документ ЕС по санкциям во время последней встречи европейских министров. Они попросили Еврокомиссию приостановить публикацию документа до тех пор, пока вопрос не будет решен на уровне глав государств.

При этом Еврокомиссия намерена добиваться принятия документа.

"ЕС полностью привержен тому, чтобы его санкции не оказали ненадлежащего влияния на торговлю критически важными товарами с третьими странами по всему миру", - заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри.

Он сообщил, что послабления относятся к российским продовольственным товарам, включая химикаты, используемые для удобрений, энергетическим продуктам и некоторым товарам первой необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу в сентябре.