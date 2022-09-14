Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сегодня приедет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, заявила, что "солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой".

"Сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение", - заявила она.

Похожее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Le Figaro.

"Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", сказал он, добавив, что предложит странам ЕС предоставить Украине новое финансирование на поставку вооружений.

"В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине", - заявил он.

Ранее Боррель говорил, что ЕС поддержит Киев при возвращении Крыма. Он также рассказал, что в Евросоюзе есть политики, выступающие за сокращение помощи Украине, но их меньшинство.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.