Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы теперь составит минимум полтора-два месяца. При этом эксперты посоветовали озаботиться получением визы еще раньше - за 3-4 месяца до начала путешествия.

В свою очередь в России заявили, что не будут отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС.

Напомним, 9 сентября страны - члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Напомним, 12 сентября Финляндия отказалась закрывать туристические визы россиянам.

Также в ЕС рассказали, кому из россиян продолжат выдавать туристические визы.