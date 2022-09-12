Финляндия не будет закрывать туристические визы россиянам.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Юсси Таннер, пишет Yle.

По мнению Таннера, нынешняя визовая практика страны отвечает курсу Евросоюза на отказ от упрощенного визового режима для граждан России.

"Быстрых изменений в визовой практике не будет. Финляндия уже усиливала свою визовую практику несколько недель назад, и сейчас отвечает отказу ЕС от упрощенного визового режима", – сказал он.

Напомним, решение Евросоюза об отказе от упрощенного визового режима с Россией должно заработать уже сегодня, 12 сентября, на это рассчитывает Еврокомиссия. В ЕК заявили, что сейчас у россиян на руках до 1 млн шенгенских виз, они могут быть пересмотрены.

Ранее мы писали, что 7 сентября Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью.

По этому соглашению, обладатели шенгенских виз из РФ и Беларуси не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран.

Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.