Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.

Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам заседания Совета ЕС.

Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и "в случае угрозы безопасности" отказывать в выдаче виз или аннулировать уже действующие. Кроме того, у россиян могут запросить дополнительные документы помимо стандартного списка.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ после того, как соответствующее решение утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября.

Ранее мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не пойдет на ответные визовые ограничения для жителей стран Шенгенской зоны.

Также "Страна" сообщала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили, что не будут пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами.