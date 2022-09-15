Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере €5 млрд. Этот пакет является вторым траншем финпомощи от ЕС, который составляет 9 млрд долларов.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент только что дал "зеленый свет" на выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. За - 534, против - 30, воздержались - 26", - написал журналист.

Напомним, в августе Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро. Тогда 5 млрд решили дать Украине в качестве кредитов, а 3 млрд - как безвозвратные гранты.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.